Zahajovacím koncertem ve středu 16. srpna večer odstartoval již další ročník Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci.

OBRAZEM: Ledecký se symfoniky ujistil na 2000 posluchačů, že Všechno bude fajn | Video: Jiří Špreňar

„Bylo to perfektní, zaplať pánbůh za počasí," pochvaloval si ředitel festivalu Tomáš Šimek. Zatímco v nedaleké Polici nad Metují z nebe padaly i třícentimetrové kroupy, tak v Červeném Kostelci byl klid. „Sledoval jsem to s napětím - všude okolo pršelo, jen my jsme byli takový ostrůvek bez deště a pršet začalo až po koncertě," chválil dobrou spolupráci s přírodou Tomáš Šimek.

Janek Ledecký spolu s Filharmonií Hradec Králové a hostem Ivanem Hlasem zahájili 69. ročník MFF ve velkém stylu. Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla se zaplnil zhruba dvěma tisícovkami posluchačů. Ti si tak mohli vychutnat největší pecky Janka Ledeckého, jako například Právě teď, Na ptáky jsme krátký či Pěkná, pěkná, pěkná v symfonické podobě. Někteří návštěvníci si ale posteskli, že mohl být hlasitější zvuk, protože posluchači v zadních řadách slyšeli slaběji než by si představovali. Janek Ledecký je ale prostřednictvím svého hitu ujistil, že Všechno bude fajn.

Festivalový program se naplno rozběhne co nevidět. Už dnes od 18:00 se na podiu představí při svých tanečních vystoupeních všechny zúčastněné folklorní soubory.