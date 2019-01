Náchod - Masarykovo náměstí je už tradičně centrem všeho dění ve městě a tak ani místní Romové nemohli najít lepší místo k oslavě svého svátku, dne, který je společný všem Romům na celém světě. Ti prostřednictvím oslav chtějí přispět k odbourávání vzájemných bariér mezi Romy a majoritní společností a tím k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění.

Do oslav Mezinárodního dne Romů v Náchodě ale žádná politika, žádné diskuse o menšinách a většinách zatahovány nebyly. Na náměstí šlo o ryzí oslavu romství a radosti ze života. Hned na úvod všechny rozproudila svými písněmi skupina Gypsy Golden z Červeného Kostelce. Její tři členové očividně lámali přítomná dívčí srdce a zvládli na pódiu tolik, co by jinde stěží uhrála celá kapela. Převažovaly temperamentní melodie, při kterých si chtě nechtě musel do rytmu podupávat každý, kdo se na chvíli zastavil a zaposlouchal.

Když bylo publikum náležitě nažhavené, mohly nastoupit místní děti z náchodského Komunitního centra. Jak mladší, tak ty starší ukázaly, že nejen v Americe se dá tančit parádní street dance a jako přídavek – už jen dívky – naservírovaly tradiční čardáš v dlouhých sukních. Při pohledu na roztančené mládí jistě mnohé diváky napadlo, proč vlastně jezdíme vyhledávat temperament tanečnic až na jih do Španělska nebo arabského světa, když tady je ho víc než dost.

Krotit a usměrňovat tento temperament dětem v Náchodě pomáhají v místním Komunitním centru, které tu od roku 2003 vede děti nejen k tanci a zpěvu, ale učí je také praktickým dovednostem jako je vaření, šití, vyšívání, práci na počítači.

Náchodští ale nebyli jediní, kteří své umění předvedli u příležitosti 8. dubna 2009. Zavítaly sem také půvabné dívky z Červeného Kostelce, které si říkají Gypsy Cats a v rytmu romské hudby předvádějí doslova taneční pastvu pro oči. Svoji krásu, půvab a taneční umění s nimi ukázala také druhá nejkrásnější romská dívka Královéhradeckého kraje pro letošní rok, patnáctiletá Sára Matová. Diváci jí aplaudovali nejen při jejím tanečním sólu, ale také ji potleskem povzbudili k dalším bojům o titul Miss Roma 2009. Náchodskému deníku se Sára svěřila, že ačkoli je jí už patnáct, stále studuje základní školu. „Ráda bych potom šla na jazykovou školu, ale uvidíme, jestli se na ni dostanu,“ říká jasným a pevným hlasem půvabná Sára a dodává, že o kariéře modelky, k níž by jí mohla dopomoct právě účast na Miss Roma, zatím neuvažuje. „Ale uvidíme, co jednou bude…“ O tom, že i romské dívky mají svoji Miss, nevěděl ani leckdo z přítomných. Jak se tedy vlastně Sára k účastni na Miss Roma dostala? „Přihlásil mě pan Varga tady z Komunitního centra, ale se zbytkem už mi pomáhala moje babička,“ obrací se Sára s úsměvem na kout náměstí, odkud na ni s pyšným úsměvem hleděla její rodina.

„Děkuji vám všem, že jste sem přišli oslavit s námi Mezinárodní den Romů. Bylo to moc pěkné a přál bych si, aby se nás tady za rok sešlo o hodně víc,“ promluvil na závěr akce k divákům Pavel Varga, předseda Komunitního centra Náchod.

(Klára Němečková)