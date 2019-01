Vysokov - Desetiminutový film o tradičním karnevalu na Vysočině zvítězil v konkurenci 44 soutěžních snímků.

TEREZA BRÁZDOVÁ přebírá vítěznou trofej – Pohár ministerstva zemědělství. | Foto: Zdeněk Majer

Tato obec u Náchoda hostila o víkendu již 43. ročník filmové přehlídky amatérů „Vysokovský kohout“.



Na přehlídce amatérské tvorby se představilo 44 snímků o celkové délce 471 minut. Celkem ale do letošního klání zaslali filmaři od nás i ze zahraničí celkem 57 soutěžních filmů, porotci při před výběru jich však 13 vyřadili. Návštěvníci akce viděli v průběhu pátku i soboty dokumenty, hrané i animované filmy. Čestnými hosty akce byli Jan Přeučil s manželkou Evou Hruškovou.



V kategorii dokumentů byly včera dopoledne uděleny hned dvě první ceny. První získal snímek „Vostatky“ od Terezy Brázdové z Chrudimi. „Vítězná desetiminutová reportáž publikum provedla lidovým tradičním karnevalem na českomoravské Vysočině,“ přiblížili pořadatelé Deníku náplň vítězného snímku, jenž již letos v květnu získal na Krajské soutěži amatérských filmů v Hradci Králové první cenu v kategorii reportáž a publicistika.



Druhou cenu si odvezly „Skryté světy Yuacatanu II megatherium“ od Jaroslava Dvořáčka z Prahy. Hlavní cenu mezi animovanými filmy si odnesl opět snímek pražského tvůrce Jaroslava Nikla s názvem „Jaro“.



„Mezi hranými filmy nebyla udělena žádná hlavní cena,“ říká jeden z organizátorů akce Zdeněk Majer ml. „Předali jsme jen čestné uznání, a to snímku ,Propast’ od Davida Březiny z Prahy,“ dodal.

Přes čtyři desítky filmů, zvítězily „Vostatky“ Terezy Brázdové

Na přehlídce se prezentovali filmaři, kteří sklízejí úspěchy i jinde, nebo jsou jejími pravidelnými účastníky.



Svůj film tu měl například Ivo Renotiére z Ústí nad Labem. „Na Vysokovského kohouta jezdí téměř bez přestávky, a to už někdy od roku 1974. A často i s výraznými úspěchy,“ uvedl Zdeněk Majer mladší.



„Letos sebou přivezl hned dva filmy, a to Máme se čím chlubit a Projekt Vagón. Posledně jmenovaný dokument pojednává o netradiční výstavě, která putovala po ČR vlakem, tedy ve vagónu. Tématem výstavy byl odsun Židů ze země, tedy holokaust,“ dodal organizátor.



Za zmínku stojí například to, že dnes už legendární přehlídku Vysokovský kohout před 43 lety spoluzakládal malíř a filmař Jaroslav Cita z Náchoda. Ten je také autorem řady knížek pro děti a rovněž i večerníčků. V Praze a Ostravě natočil stodílný večerníček „Slimáček Maťo a skřítek Klinček.“



Hostem festivalu se stal už v pátek večer herec Jan Přeučil a jeho manželka Eva Hrušková. „Já si amatérského filmu velice vážím, tak jsem pozvání na Vysokovského kohouta rád přijal,“ řekl Deníku Jan Přeučil.



„A to i proto, že jsem se dozvěděl, že jsem dalším v řadě pozvaných kolegů herců, jako byli v minulosti Magda Vašáryová, nebo Milan Lasica, se kterými se velmi dobře znám. A tak jsem rád, že jsem byl pozván i já, a to i se svou paní Evičkou,“ dodal.



A jak ke kontaktu mezi filmovými amatéry a známým hercem došlo? „Nedaleko odsud bydlí maminka mé paní. A protože organizátoři vědí, že za maminkou často jezdíme, tak „na okno zaťukal“ organizátor a řekl:



Už tam byla řada vašich kolegů, tak by jste tam měl být i vy. No a tím organizátorem, co nás vyzval k účasti byl Zdeněk Majer starší, což je jeden z hlavních organizátorů akce,“ dodal herec.

JIŘÍ MÁSLO