Pozoruhodná díla renomovaného slovenského umělce Ašota Haase jsou k vidění v náchodské Galerii Nola. Rodák z Moskvy v současnosti vystavuje po celé Evropě i v USA.

Na výstavu můžete zavítat nejen dnes, ale je otevřená od úterý do pátku od 11 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Výstava potrvá až do 7. června.