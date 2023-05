Mladý symfonický orchestr z Nového Města nad Metují se po čtyři večery stane strážci galaxie a rytíři Jedi. Doslova a do písmene hvězdný program láká na cestu po Planetách Gustava Holsta. Kapitán téhle vesmírné posádky Marek Klimeš vás vezme na Mars, Venuši a Jupiter.

Vzhůru ke hvězdám s Novoměstskou filharmonií | Foto: Archiv

Jejich intergalaktický let bude pokračovat do světa George Lucase a Johna Williamse. Výprava do jedné předaleké galaxie, kde se odehrávají Hvězdné války, rozbuší srdce fanoušků filmové hudby a této mnoha generacemi milované vesmírné opery.

Novoměstská filharmonie je osmdesáti členný orchestr s bohatými zkušenostmi s vystupováním na tuzemských (Smetanova Litomyšl) i mezinárodních (Evropský hudební festival, Musica festa Florence) festivalech, ze kterých si pravidelně přiváží zlaté medaile i další ocenění.

Na svých koncertech kombinuje Novoměstská filharmonie klasickou hudbu s orchestrálními provedením skladeb z filmů a muzikálů. Ve svém domovském regionu pravidelně vyprodává koncerty a zápal jejich mladých hráčů nabíjí přítomné diváky pozitivní energií.

Nasedněte s nimi do vesmírného korábu na Husově náměstí v jejich domovském Novém Městě nad Metují (27. 5. 2023), v barokním prostředí Valdštejnské zahrady v Praze (10. 6. 2023), na nádvoří Státního zámku Opočno (1. 7. 2023) a v parku Aloise Jiráska v Hronově (29. 7. 2023). Na všechna místa dorazí se světelnou show i řadou dalších překvapení. Pražský koncert se koná ve spolupráci se Senátem ČR pod záštitou senátora Jana Grulicha. Informace o předprodeji vstupenek jsou k dispozici na www.nofi.cz

Na našich koncertech se v roli hostů objevují profesionální hudebníci – světově proslulý klavírista Lukáš Vondráček, koncertní mistr Symfonického orchestru Českého rozhlasu Petr Zdvihal, sboristka Státní opery Lucia Bildová nebo barytonista Moravského divadla Olomouc Martin Štolba a další.