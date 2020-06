Festival klasické hudby Za poklady Broumovska, který oživuje každé léto kostely broumovské skupiny, letos oslaví jubilejní 15. ročník. Začne v sobotu 27. června a potrvá až do 27. září.

Za poklady Broumovska. Ilustrační snímek. | Foto: Jan Záliš

První polovina festivalu se uskuteční online v tradičním čase letních koncertů. V sobotu se tedy můžete zaposlouchat do Klavírního koncertu č. 1 C dur od L. van Beethovena a do Symfonie č. 35 D dur K 385 „Haffnerova“ od W. A. Mozarta v podání Filharmonie Hradec Králové. Koncert bude na www.zapoklady.cz a odvysílá ho i Mall TV.