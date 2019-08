Na co kam: Železniční trať slouží už 160 let

/POZVÁNKY/ Výstava v českoskalickém Regionálním informačním centru mapuje příběh železniční trati Jaroměř - Česká Skalice - Malé Svatoňovice od počátků až do současnosti. Tato trať je už 160 let významnou dopravní osou v Kladském pomezí. Výstava potrvá do 25. srpna.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Autor: Regina Hellová