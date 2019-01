VÝCHODNÍ ČECHY - V Pardubicích sice ubývá zelených ploch a místo nich rostou supermarkety a obytné domy, i tak stále ve městě žijí více či méně početné populace zvířat. Dokonce i ty druhy, které byly dříve k vidění pouze v lesích. Obyvatelé sídliště Dubina například spatřili v místním lesíku divoké prase. Na zámeckých valech se zase prochází liška.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Skalička

"Odhalil ji kamerový systém, liška je noční tvor. Je to obecný trend, zvířata se stahují do měst, kde mají dostatek potravy. Hlad je silnější než strach z člověka. Není daleko doba, kdy lišky budou ve městech běžná zvířata," řekl zoolog z Východočeského muzea Vladimír Lemberk.

Přesouvání blíž k lidským obydlím je také typické pro ptáky, ve městě žijí sojky, straky, holub hřivnáč a doupňák, uvedl Lemberk.

Přibývají i jiné druhy ptáků. V dubinských lesích se asi před dvěma lety objevil krkavec, odborníci tu objevili dva páry. Po dlouhé době se do Pardubic vrátil sýček. Jak ubývalo ovocných stromů, mizeli i tito ptáci, kteří na nich hnízdili, řekl Lemberk.

Pardubickou specialitou je malá skupina králíků divokých, dnes vzácný druh. Ještě tak před 20 lety jich žila v keřích u hlavního nádraží celá kolonie, nyní jich asi desítka obývá park u internátu na sídlišti Dukla.

"Stejně jako králík domácí je divoký druh náchylný na nemoci, myxomatózu nebo králičí mor. V republice tento druh pomalu ubývá," řekl Lemberk.

Pardubice jsou také posledním místem směrem na východ, kde žije ropucha krátkonohá. Běžná je v západní Evropě. Je o něco menší než ropucha obecná a zdobí charakteristický pruh na zádech. Vzácný je v Pardubicích také čolek, dříve běžný obojživelník, a přežívá zde jen na několika málo místech, řekl Lemberk.

I v říši hmyzu se v krajském městě objevují nové druhy. Poprvé na území Čech se v Pardubicích a rovněž v Praze objevil pavouk zápřednice Mildeova. Před řadou let se v republice nevyskytoval vůbec, později se objevil na jižní Moravě. Měří okolo 12 milimetrů a obývá záhyby domů. Vytváří si asi pěticentimetrový zámotek, v kterém se přes den ukrývá a v noci vyráží na lov, řekl pardubický entomolog Jan Dolanský.

Běžně lze naopak v Pardubicích spatřit, jak se po trávníku batolí ježek nebo jak na ořešáku v zámeckém parku veverky louskají ořechy. Početnější populaci kalousů ušatých prozrazuje každou noc pravidelné monotónní pískání, které vydávají hladová mláďata. "Vydrží to celou noc, jen co si člověk jde lehnout, tak začnou, a to nevypnete," řekl Lemberk.

Méně obvyklá podívaná se může naskytnout lidem u Matičního jezera nebo u slepých ramen Labe. Žije tu několik severoamerických želv nádherných, které do přírody vypustili chovatelé. Jsou schopné přežít i hluboké mrazy, ale již se nerozmnoží. Nočním zvířetem, který pobývá u Labe, jsou zdivočelé nutrie. Lidé si je často pletou s bobry, řekl Lemberk.