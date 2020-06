Lidem, kteří by chtěli začít na sobě pracovat, Aleš Lamka vzkazuje: „Nikdy se nenechte odradit aktuálními podmínkami. Já ty podmínky sám na začátku neměl kdovíjaké a museli jsme si vlastně posilovnu udělat úplně od nuly se vším všudy. Kotouče byly na půl rozřezané, neobrobené, rezaté. Všechno cinkalo a vydávalo hrozné zvuky při každém pohybu. Mačkali jsme se s celou partou na jednom kousku. Nezlomilo mě to a vydržel jsem. Věděl jsem, co chci, co mě baví a za tím jsem si prostě šel stůj co stůj. Druhá věc, co bych doporučil, je nepodcenit informace. Každý by se postupně měl zlepšovat ve stravě a v tréninkovém plánu. Měl by rozumět svému tělu, nedělat věci jen tak, jak ho napadne. To ušetří mnoho času, například i spoustu peněz za některé zbytečné doplňky stravy, za jídlo a přinese výsledky daleko dříve.“

Zdroj: archiv Aleše Lamky