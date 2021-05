Jediná podzimní ztráta přišla ve 2. kole na hřišti Nymburka, což byla pro celý náchodský tým pořádná facka, poté se celek vrátil zpátky na vítěznou vlnu a kosil jednoho soupeře za druhým. Kde se to v týmu, který ještě v předminulé sezoně bojoval o záchranu, vzalo? „Největší zlom ale nastal asi s příchodem nového trenéra Ondry Nejmana, který nás konečně dokázal naučit, jak se vyhrává. Nemám na mysli jen kvalitu tréninkových jednotek, ale taky taktickou přípravu na zápasy. Podle mě je nejdůležitější, že umí hráče dostat na vítězství. Poté myslíme pouze na vítězství,” říká otevřeně Baláž.

Třiatřicetiletý gólman v kariéře prošel hned několika kluby z Náchodska. S fotbalem začínal v Červeném Kostelci. Zachytal si i za Hronov, Provodov a Velké Poříčí. Teď bych chtěl přispět k postupu do ČFL v Náchodě. „Chceme postoupit a uděláme pro to maximum! Kdyby se dohrála aspoň jedna z těch dvou sezon, tak si troufám říct, že už tam jsme,” myslí si Baláž.

Právě covid decimuje amatérské fotbalové soutěže, které jsou už od října přerušeny. Hráči jsou tak už půl roku bez fotbalu. „Pauza už je vážně dlouhá. Já se aspoň více věnuji rodině a začal jsem pracovat na zahradě,” říká náchodský brankář. A udržuje se nějak v kondici? „Každý týden nám trenér posílá do skupiny tréninkový plán, takže přesně víme, co máme dělat a snažíme se to plnit,” dodává. Teď to vypadá, že by se situace pomalu mohla začít vracet do normálu. „Už by to chtělo. Chybí parta, srandičky a hlavně ta chuť vítězství! Zařvat si po zápase vítězný pokřik v kabině,” uzavírá Baláž.