Berger je zpátky v zápřahu a už se s týmem připravuje na vrchol sezony - play off. Na svoje předchozí štace má však jenom dobré vzpomínky. „Výborné mám na Přerov. Nejde říct, že někde bych se cítil špatně - vždy je to o lidech, zázemí a jak si to sedne. Dařilo se mi také v Hradci, mám zážitky na Spengler Cup. Když se nedaří, člověk si vzpomene na to, co bylo super,” přiznává. „Spengler Cup si budu pamatovat do konce života, bylo to opravdu něco neskutečného. Není velké množství hráčů, které se tam z republiky dostane.”

Hokejista Jan Berger: Byla varianta, že skončím, ale nedávalo mi to smysl.Zdroj: Mountfield HK