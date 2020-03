Hronovský patriot Borek Ekrt

Završením jeho profesní kariéry se stala práce v náchodském regionálním muzeu, kde se věnoval péči o bohaté sbírkové fondy, Jiráskův rodný domek a hronovské muzeum. Tu vykonával vždy svědomitě a především s láskou. Jeho slova to potvrzují: „S náchodskými muzejníky, partou skvělých lidí, jsem měl tu čest osm let sdílet společnou radost ze smysluplné práce.“ V roce 2015 odešel do penzijního důchodu.