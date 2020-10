Mnohokrát jste ji mohli vidět při ztvárnění postavy babičky z románu Boženy Němcové v Ratibořicích. Na otázku, kde bere tolik času na své aktivity, odpovídá slovy: V současné době jsem již delší dobu v důchodu. Žiju sama, rodinu mám mimo domov, proto mi zbývá dostatek volného času, který chci smysluplně využít. Jsem zvyklá být stále v činnosti. Zatím mi zdraví slouží a síly stačí.“

Nedávno obdržela z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje pamětní medaili za přínos kultuře. „Ocenění pana hejtmana Královéhradeckého kraje mě mile překvapilo a samozřejmě velmi potěšilo. Vážím si takového uznání, i když je nepovažuji za to nejdůležitější ve svém životě,“ skromně dodává Miloslava Smetanová.

Před 22 let byla jednou ze zakládajících členek ženského pěveckého sboru Pěnice z České Skalice, jehož je dodnes členkou. Mnoho let je také aktivní členkou městské komise pro kulturu, obřady a slavnosti. „Vztah k hudbě, umění a historii si nesu v sobě už od mládí. Mojí celoživotní láskou je vážná hudba, ale i ostatní žánry mám ráda. Dále k mým láskám patří četba a pěstování květin, které jsou mé velké potěšení,“ říká Miloslava Smetanová. Zároveň dodává, jaké plány má do budoucna: „Vzhledem ke svému věku plánuji do budoucna velmi střízlivě, ale dosavadní aktivitu bych ještě ve všech směrech ráda udržela. Stále mě to baví a těší mě každý sebemenší úspěch. Celý život jsem pracovala ve školství a mám proto ráda kolem sebe mladé lidi.“

Co však ona sama považuje za svůj největší úspěch? „Celoživotní úspěch? Asi to, že jsem učila plných 40 let na základní škole, vychovala dva syny, dočkala se tří vnoučat a dvou pravnoučat. Poznala řadu skvělých lidí, které mohu řadit ke svým přátelům. A hlavně, že mě dosud neopustila láska k rodině, k lidem a k práci,“ doplňuje závěrem Miloslava Smetanová a my jí přejeme, aby jí elán v její činorodé práci neopustil ani v nadcházejících letech.

Richard Švanda