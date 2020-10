David Mach se narodil ve Velkém Poříčí, kde stále také žije. Zde je zapojen do činnosti sboru dobrovolných hasičů, ale hraje také fotbal. Je několikanásobným mistrem republiky v kategorii juniorů a mistrem republiky v kategorii dospělých v bezmotorovém létání. Hlavní zázemí má na velkopoříčském letišti, kde létá pod hlavičkou hronovského aeroklubu.

O tom, jak se k létání dostal, říká: „Jsme letecká rodina. Děda létal na rogalech, stavěl modely, táta létal s rogalem závodně za reprezentaci dvacet let. Můj bratr začínal na větroních. Já začal také nejprve na rogalech, ale protože mě to moc nebavilo, tak jsem přešel na větroně. Létání se věnuji od 14 let, takže letos už dvanáct let.“