Za tu dobu, co se věnuje hudbě, zažila i neskutečné zážitky. Jeden zajímavý Hana přibližuje slovy: „Z poslední doby to bylo třeba Slawno 2017. Byli jsme pozváni spolu s orchestrem ze Zobkowic Slaskie na mezinárodní festival dechových hudeb do Slawna. My jsme neměli moc informací, ale zobkowický dirigent mě ujišťoval, že to nemám prožívat. Když jsme napochodovali na náměstí, kde se asi 12 orchestrů mělo představit upoutávkou na koncert, vypadali jsme jako úplní outsideři, protože jsme neměli s sebou ani pochodové knížky, pouze tři pochody na společný program všech. Navíc náhle převzal velení polský dirigent a předvedli jsme jen guláš tónů. Poté mi půjčil pořádající kapelník dirigentskou hůl, abychom vůbec odešli z náměstí, protože i ta zůstala v autobuse. Vše jsme naštěstí napravili už pod mým vedením v hlavním programu, kde jsme byli nominováni na vítěze, přestože festival nebyl soutěžní, a dostali pozvání na další rok na 50. ročník festivalu. Celý zájezd byl unikátní!“

Zdroj: archiv Hany Řezníčkové-Kukulové