Co tedy považuje za svůj dosavadní největší úspěch? „Mám jen spoustu malých osobních úspěchů, které mi dělají radost. Podařilo se mi nalézt tři sta miliónů let staré zkamenělé ryby, kompletní listové vějíře karbonských kapradin nebo pár vzácnějších jáchymovských minerálů, transsibiřskou magistrálou jsem dojel do Ulan-Ude, s kamarádem jsem jen s příručním baťohem a pár drobnými v kapse procestoval Mallorcu, nedávno se mi podařilo sehnat pár dobrých starých gramofonových desek…,“ doplňuje Honza. Je ale také hudebník. Na co hraje a jaké má hudební plány říká: „Hraji na trubku, umím něco málo zahrát na klavír a kytaru, zpívám ve sboru. Hudbě se chci věnovat dál, je to koníček, který mě baví a naplňuje. Vzhledem k současné situaci se těším, až zase budu smět vystupovat s Novoměstskou filharmonií, Horáček Swing Orchestra a zpívat ve sboru Laetetia. Vždy si také rád zazpívám se Sborečkem náchodského gymnázia.“

Zdroj: archiv Jana Bohadla