Šestadvcetiletý Pavel Janeček je výborný český plavec, který s ním začal v Náchodě. Za místní klub Delfín působil až do letošní léta. Je účastníkem LOH 2016 v Riu, držitelem dosud platných českých rekordů na dlouhé (400m) i krátké (200m) polohovce v dlouhém bazénu.

Foto: Lubomír Stehlík | Foto: Foto: Lubomír Stehlík

Ještě na konci května jsme za jeho jménem mohli vidět název klubu Delfín Náchod. Od června však český olympionik Pavel Janeček přestoupil do Pardubic, proč se tak rozhodl? „Rozhodl jsem se přestoupit do SCPAP především kvůli trenérovi Martinu Kratochvílovi, protože plavání rozumí, zajímá se o nové trendy a jeho tréninkové metody mi připadají smysluplné. Další významnou motivací pro přestup do Pardubic pro mě byl společný trénink se současným juniorským mistrem světa Janem Čejkou, který je nejen velký dříč, ale také skvělý kamarád,” vyjmenoval Janeček důvody jeho přestupu.