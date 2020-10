Jak se dostal k historii a cestovnímu ruchu vysvětluje Jirka následovně: „Když jsem svému učiteli matematiky na střední slíbil, že se budu od počítání a geometrie držet do konce života co nejdál, pustil mě k maturitě. Na základě toho se mi otevřela cesta na vysokou školu, kde jsem se věnoval především literatuře a historii 20. století. Vystřídal jsem různé brigády, ale nic v oboru, takže když se naskytla možnost jít na praxi do Městského muzea v Novém Městě nad Metují, dlouho jsem neváhal. Práce s turisty mi velmi sedla a bavilo mě obzvláště přidružené informační centrum, které zde úžasně vedla Petra Kuřátková. Když se v roce 2012 otevíralo úplně nové IC na náměstí, přihlásil jsem se do výběrového řízení a uspěl. No, a zatím se mě nezbavili.“

Tato práce s sebou nese i řadu zajímavých příhod, z nichž některé se nezapomínají. Na jednu takovou Jirka vzpomíná slovy: „Jelikož pracuji přímo v infocentru, setkávám se pochopitelně s různorodými typy turistů. Těch historek je mnoho, a proto s jičínským kamarádem Jakubem Šepsem spravuji facebookovou skupinu Přiznání pracovníků informačních center, kde je sdílíme s kolegy z celé ČR. Každopádně určitě nezapomenu na japonského důchodce, který objíždí celý svět na kole a bloguje o tom. Už proto, že mi během povídání složil krásné origami a nechal mi ho na památku.“

Netrvalo dlouho a Jirka se zapojil i do činnosti destinační společnosti Kladské pomezí. „Já mám velké štěstí na to, že se připletu k nějakému skvělému týmu a dostanu příležitost přispět také ,svou troškou do mlýna‘. Manželé Rybáčkovi s Novoměstskou filharmonií, Hana Stoklasová a Daniel Šafr s Náchodským Swingem… no, a právě Markéta s Lenkou z Kladského pomezí. Při práci s posledně jmenovanými mě baví ten gejzír nápadů a výborný tah na branku. Znají moc dobře silné (i slabé) stránky regionu a připravují pro turisty nabídku na míru. Mně před lety nabídli možnost vést noviny Kladského pomezí a pomáhat s PR a marketingem. Z časových důvodů se v současné době podílím jen na prvně jmenovaném, ale ta práce ve skvělém týmu je to, co mě na tom nejvíc baví,“ říká Jirka.

A co považuje za svůj největší úspěch? „To, že se každý den těším do práce, protože si v ní rozhodně nemohu stěžovat na stereotyp. Mám skvělé a pozitivně naladěné kolegyně a kolegy. Hodně energie čerpám také od návštěvníků, protože poslouchat, jak krásné je město, ve kterém žiji, se jen tak neomrzí.“

Jirka má však rovněž zajímavé plány do budoucna: „Dělat čest svému příjmení. Rozesmávat lidi a zábavnou formou jim předávat to, co o našem kraji vím a je to zajímá. Ale hlavním cílem je nadále šířit mýtus o tom, že já a autor článku jsme jedna osoba (či bratři), abych zmátl své budoucí životopisce,“ dodává s lišáckým úsměvem Jirka Švanda a my mu přejeme, aby mu pozitivní nálada vydržela i v budoucnu.

Autor: Richard Švanda