Atletiku, respektive běžecké disciplíny objevil před 20 lety. Prožil mnoho běžeckých sezón, při kterých se setkal se skvělými lidmi, navázal pevná přátelství a načerpal bohaté sportovní i životní zkušenosti. „Desetitisíce kilometrů, tisíce tréninkových hodin, stovky proher i vítězství. To je to, co mě naplňuje a stále baví. Příběh o běžci, jenž žije svůj sen a díky tomuto snu se může seberealizovat. Jakýkoliv sportovní úspěch samozřejmě potěší a je odměnou, bonusem za úsilí a čas, který tréninku věnuji. V současné době budujeme s několika běžecky nadšenými kamarády nový projekt. Založili jsme Běžecký klub Náchod. Jedná se o projekt, jenž dává naší činnosti nejenom sportovní rozměr. Chceme rozvíjet běžecký sport, a to jak v seniorské kategorii, tak i v kategoriích dětí a mládeže. Zároveň nám jde o to podobně smýšlející lidi propojit a přinášet jim radost z pravidelného setkávání se a sportování,“ prozradil Kamil Krunka.