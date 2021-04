I přes nevoli jihočeského vedení Havlíček nabídku přijal. „Bohužel jsme se nerozešli úplně v nejlepším, vedení chtělo, abych pokračoval tam. Jinak mně to v Budějovicích vyhovovalo,” uvedl. Nabídka od Karla Poborského se však opravdu neodmítá. „Nejvíce mě lákalo to, že je to reprezentace, i když na sto procent rozhodnutý jsem nebyl,” přiznal Havlíček.

Karel Havlíček: Z Červeného Kostelce až k reprezentaci…Zdroj: Deník/Michal Fanta