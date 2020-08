„Rokytník je pro mě vším. Mám ráda zdejší krajinu, historii i aktivní život. Do pořádání akcí jsem se zapojila, když byly moje děti malé, tedy cca před 15 lety. Něco jsme s kamarády převzali po předchozích generacích, jako např. dětské dny či pálení čarodějnic. Některé aktivity ale vznikly úplně nově, např. Rozsvěcení vánočního stromku či Zpívání koled na Dlouhou noc v kapličce Nejsvětější Trojice. Myslím, že vyhlášenými se v rámci celého Hronovska staly naše únorové dětské karnevaly, ke kterým se časem přidaly i karnevaly pro dospělé.

Několik let jsme pořádali soutěž Rokytenské autíčko a mikulášské besídky. Vrcholnou akcí pro nás byly v loňském roce Společné oslavy rokytenských spolků. Myslím, že tehdy se nám podařil téměř unikátní krok, kdy tři rozdílné spolky (hasiči, myslivci a sokolové) našly společnou řeč a výsledkem byly celodenní oslavy s bohatým programem. Sami, navzdory rozkopané silnici a s minimální finanční podporou města Hronova, jsme dokázali sehnat finanční prostředky na program, propagaci a upomínkové předměty a programově i technicky akci zajistit,“ říká Markéta Machová a ještě dodává:

„Co mě hodně těší je, že se mi podařilo přilákat v Rokytníku děti také ke sportu, konkrétně k florbalu. V roce 2007 jsem se svými syny a pár jejich kamarády začala chodit hrát. Postupně se k nám přidávali další, a tak jsme zavedli pravidelné nedělní tréninky. Časem se ke mně z dospělých přidal i pan Hlušek a nakonec zde vzniklo dětské florbalové družstvo, jež se účastní soutěží a občas i vyhrává zápasy. Součástí naší sezony je rovněž každoroční pořádání florbalového turnaje.“

O rodném kraji napsala několik článků a další připravuje. „U mě je to stejné jako u většiny lidí. Aktivit mnoho a času málo. Vzhledem k tomu ale, že nyní pracuji ve školství, ráda bych nahlédla do historie škol na Hronovsku. Možná se nějakého článku dočkají čtenáři v časopisu Rodným krajem,“ říká Markéta Machová.

Markéta pracovala jako ředitelka Kulturního a informačního střediska Hronov. Za dobu svého působení úroveň kultury města Hronova nebývale pozvedla. A co považuje za svůj největší úspěch na této pozici?

„Na postu ředitelky hronovské kultury jsem pracovala necelé tři roky (2017-2019). Po počátečním rozkoukávání se, zjišťování dosavadních nedostatků, ale i narovnání finanční situace jsme se spolu s mým týmem vrhli na rozšíření kulturních akcí, navázání spolupráce se zájmovými spolky a městskými příspěvkovými organizacemi, rozšíření celkové nabídky informačního centra pro obyvatele Hronova a turisty a jeho certifikaci.

Zavedli jsme on-line rezervační vstupenkový systém v Jiráskově divadle a rozšířili formy propagace hronovských akcí.Za velký úspěch považuji uspořádání tří velmi zdařilých Jiráskových Hronovů, zvýšení a zmodernizování jejich úrovně a zároveň zklidnění do té doby vyhrocené atmosféry mezi Hronovem a Prahou. Zároveň se podařilo festivalu zajistit ochrannou známku a tím zaručit, že spojení „Jiráskův Hronov“ zůstane už jen Hronovu.

Rozšířili jsme také nabídku ostatních kulturních akcí, a tak od roku 2017 měli lidé v Hronově možnost zajít si do letního kina, sejít se během Noci kostelů, vyrazit s dětmi na Putování tajemným Hronovem v předvečer Noci divadel či se těšit na pravidelné měsíční výstavy v Sále J. Čapka. Velký úspěch mezi návštěvníky zaznamenaly pravidelné páteční komentované prohlídky Jiráskova divadla. Důstojné a v regionu ojedinělé byly oslavy 100 let od vzniku republiky. Moc mě také těšilo, že v době mého působení znovu nastartoval svoji aktivitu spolek hronovských ochotníků. Hronov je město s bohatou a dlouholetou divadelní tradicí a ochotníci již od roku 1827 utvářeli kvalitní kulturní život v obci a dělali Hronov výjimečným.“

Jak Markéta zmínila, pracuje nyní ve školství, konkrétně na Střední průmyslové škole Otty Wichterleho jako koordinátor spolupráce firem a školy. Jak náročná taková profese je, přibližuje slovy.

„Ve školství jsem byla naposledy před 24 lety jako student. Nyní mám možnost život školy vidět z druhé strany. Stejně jako v kultuře je to práce s lidmi a ta není nikdy jednoduchá. Vždy jsem na prvním místě u ostatních i u sebe upřednostňovala slušnost a poctivost. S lidmi, kteří mají podobné zásady, je radost spolupracovat a pracovat pro ně. Práce v takovém prostředí pak náročná není. Navíc dělám hodně z toho, co mě baví, tvořím propagační materiály, pracuji na sociálních sítích, píši články, reprezentuji školu na výstavách, podílím se na pořádání školních akcí a komunikuji s partnery.“

A co plánuje do budoucna: „Přede mnou jsou nyní dvě výzvy. Jelikož se poslední dobou v Hronově spustila lavina odstupování zastupitelů, došla nyní řada také na mě. Od září nahradím MUDr. J. Šnajdra a budu působit jako jeden z hronovských zastupitelů. Také jsem přijala nabídku pana Kábrta, šéfredaktora časopisu Rodným krajem, na členství v redakční radě. Myslím, že první funkce bude hodně náročná a druhá příjemná,“ dodává Markéta Machová a my ji přejeme hodně elánu do další tvůrčí práce pro Rokytník i celý zdejší region.

Richard Švanda