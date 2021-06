Matějka: Neznám město, kde by fotbalem žili opravdu všichni

Je to rozený střelec. Kanonýr Police nad Metují Jakub Matějka to má prostě v genech. Borec, jenž prošel reprezentačními výběry v mládežnických kategoriích, je jedním z nejdůležitějších článků týmu, který po podzimu vedl krajský přebor a přemýšlel i nad postupem do divize.

Matějka: Neznám město, kde by fotbalem žili opravdu všichni | Foto: Miroslav Holub

„O divizi se většinou mluvilo pouze v žertu a u piva, ale postupem času to začalo nabírat reálné rozměry a ambice tam přes zimu určitě byly,” říká Matějka. Bohužel pro něj a celou Polici byla i letošní fotbalová sezona v amatérských soutěžích zrušena. Postup tak zůstává v rovině sportovních cílů, ty má Matějka pořád vysoké, aby ne, když se mu zkrácená sezona vydařila, v devíti zápasech nasázel devět branek. „Musím uznat, že se mi povedla. Dal jsem pár krásných a důležitých gólů. Navíc jsme odehráli i dobré zápasy s kvalitními týmy, o to více nás mrzí, že se ročník zase nedohrál. Rozhodně jsem se chtěl poměřit se všemi týmy,” neskrývá mírné zklamání kanonýr Spartaku. Toho v Polici překvapili místní fanoušci, kteří jsou opravdu neskuteční, když se jich na každý zápas sejde několik stovek, navíc vytváří parádní atmosféru. „Neznám město, kde by fotbalem žili opravdu všichni. V Polici to tak je. Fanoušci s námi jezdí i autobusem na venkovní zápasy. Mají připravená chorea. Opravdu něco nevídaného,” pochvaluje si Matějka. A jak se útočník udržoval v dlouhé pauze bez fotbalu? „Chodil jsem běhat, jezdil jsem na běžky, ale jsem rád v kolektivu, takže jsem tohle období spíše protrpěl,” uvedl. Teď už se situace pomalu začíná vracet do normálu, takže společné tréninky jsou samozřejmostí. Navíc se rozbíhá i letní pohár. „Zrušíme soutěž a v podobných termínech si zahrajeme turnájek? Chápu, že Královéhradecký kraj vymýšlí aspoň nějakou aktivitu pro týmy, které chtějí sportovat, ale celkově mi to přijde divné,” míní Matějka. A jaké jsou tedy jeho fotbalové ambice? „Věřím, že bych ambice mohl mít vyšší, ale zároveň vím, co fotbal nahoře obnáší. Závist, různé aféry, všude drobnohled, takže takhle mi to celkem vyhovuje,” uzavřel Matějka. (dp)

