Přitom Exnar do vedení klubu dlouhou dobu jít nechtěl. Jenže na podzim celou situaci přehodnotil. V jeho rozhodnutí hráli velkou roli další dva nově zvolení funkcionáři. „Klíčovou roli v tomto mém názorovém obratu sehráli Jiří Klepsa a Jiří Lebedinský, kteří se pro vstup do výkonného výboru rozhodli rovněž,” přibližuje svoje rozhodnutí Exnar. Klepsa je bývalým starostou Jaroměře a Lebedinský současným Velichovek. A s lázeňským městem by chtěli v Jaroměři spolupracovat. „O znovuzaložení B-týmu jsme neuvažovali, ale chceme pokračovat ve spolupráci s Velichovkami a postupně ji vylepšovat.”

Miloš Exnar: Hrát s vlastními odchovanci? Pro mě správná cesta.Zdroj: Václav Mlejnek