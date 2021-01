Jeho svěřenci by na jaře měli odehrát 22 zápasů, což je opravdu pěkná porce. Nejman v tom však hledá samá pozitiva. „Kluci to zvládnou. Výhodu budou mít týmy se širším kádrem a štěstím na zranění. Ale vzhledem k tomu, že v termínovce nejsou vložené středy, tak to týmy nijak zvlášť neovlivní. Stejně každý v lednu a v únoru hraje přípravy. Takhle budou mít zimní zápasy alespoň náboj. Stín pochybností visí akorát nad tím, co nikdo neovlivní, a tím je možná třetí vlna epidemie," myslí si Nejman.

Zdroj: FK Náchod