Když to vezmu hodně ve stručnosti, tak na stovce se přeskakuje dvoumetrová bariéra, pak se běží po 1,20 m vysoké kladině, aby toho nebylo málo, tak se u toho všeho pracuje s hadicemi. Věž bude asi na první pohled připadat nejsnadnější, ale opak je pravdou, je to nejtěžší disciplína. Běží se od startu k věži, zavěsí se hákový žebřík a postupně se leze až do 4. nadzemního podlaží. Útok a štafeta už jsou týmové disciplíny. Štafeta se skládá ze čtyř úseků, kde na prvním se překonává pomocí žebříku domeček, na druhém dvoumetrová bariéra, na třetím kladina a zapojují se hadice a na čtvrtém se hasí hořící směs pomocí hasicího přístroje. U toho všeho si závodníci předávají štafetu, u nás pomocí proudnice. Útok se běhá v sedmičlenném družstvu a jde o to co nejrychleji dostat pomocí stříkačky vodu z kádě do terčů.“ Patrik dosahuje ve zmíněných disciplínách skvělých časů: „Na stovce mám osobní rekord 15,43 s, na věži 14,32 s, ale pořád mám co zlepšovat,“ dodává.

Zdroj: archiv Patrika Kligla