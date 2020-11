Tehdy útočník Dobrušky ,,C“ se 4. dubna 1999 zranil v souboji s brankářem Častolovic. Stratílek byl u vysokého míče dřív a odhlavičkoval ho. Brankář do něj přesto drsně naskočil a prošlápl mu koleno. ,,Byl to faul. Ale ten gólman mi ublížit nechtěl,“ je i dnes přesvědčený. V noze měl porušené cévy a především tepnu. Na operační sál byl převezen až po pěti hodinách.

,,Asi by mi nepomohlo, ani kdybych tam byl dřív. Tenhle způsob zranění, devastace měkkých tkání, bohužel nemá řešení. Pokud se rychle neobnoví cirkulace krve, končetina odumírá," objasňuje. Po operaci mu lékaři nedávali velkou naději, po třech týdnech mu nohu nad kolenem amputovali.

,,Nebylo jednoduché udělat rozhodnutí. Názory se různily. Někteří tvrdili, že by se noha zachránit dala, jiní zase opak. Nakonec jsem dal na ošetřujícího lékaře, pana doktora Dědka z traumatologie z Hradce Králové. Svoji práci odvedl výtečně. Zachránil mi lepší život, protože amputaci provedl níž než bylo plánované,“ vzpomíná dnes osmapadesátiletý Stratílek. ,,Díky tomu jsem měl šanci na lepší mobilitu. Pahýl byl delší, každý centimetr hraje při pohybu roli,“ dodává.

V návratu do normálního života mu pomohli i kamarádi z fotbalu (nápad vznikl u Leoše Dragúně a Miroslava Sixty). Šlo o zorganizování benefičního utkání mezi SK Hradec Králové a Ligovým výběrem. Do Dobrušky přijel kompletní Hradec pod vedením Milana Petříka, ligový výběr vedl Stanislav Kocourek. Do tomboly přispěli místní podnikatelé, firmy i samotní hráči (dresy, hokejky). Vybraná částka na dobrovolném vstupném, aukci a tombole se blížila 200 000 Kč. Posléze byla věnována Pavlovi.

,,Bylo fantastické, co pro mě udělali. Pomohlo mi to ke koupi bionické protézy, která je řízená mikroprocesorem. Umožní vám namodulovat některé funkce. Můžete s ní jít třeba ze schodů jako normální člověk. Skamarádili jsme se rychle,“ směje se.

Dnes žije Pavel Stratílek naplno. Pracuje ve firmě, sportuje. Hlavně jezdí na kole. Dříve také lyžoval na jedné lyži, ale bylo to riziko pro zdravou nohu, tak toho raději zanechal. ,,Protéza mi umožňuje aktivní život. Chmury přešly rychle. Mám práci, rodinu. Co víc si přát.“