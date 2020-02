Pavlína Švandová, muzejní knihovník a historik

Velmi významně se též podílela na tvorbě několika velkých výstav, z nichž je třeba vyzdvihnout zejména její samostatné autorské výstavní projekty - výstavu věnovanou postavení Bible v dějinách knižní kultury, k níž pod hlavičkou náchodského muzea vydala i stejnojmennou publikaci, a výstavu uspořádanou u příležitosti výročí třiceti let od sametové revoluce, věnovanou Občanskému fóru a událostem let 1989-90 v Náchodě a jeho okolí. Díky tomu, že na Červenokostelecu vyrostla a pracuje v muzeu již 16 let, má velmi dobré znalosti o historii, což oceňují především badatelé z celé republiky.