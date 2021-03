Fotoklub Náchod také připravil do tisku hned tři díly fotopublikace s názvem Náchod včera a dnes. Jak k tomu došlo, říká Petr Šulc: „To mohlo být někdy kolem nebo spíše těsně po roce 2004. Fotoklub oslavil osmdesátku a zahájili jsme pestřejší činnost. Patrně shodou náhod jsme získali větší množství historických fotografií Náchoda, které nás tehdy pohltili a začali jsme na projektu pracovat. Chtěli jsme udělat jen pár menších výstav. Ty ale měly tehdy takový ohlas, který nás nutil pracovat na projektu dál a dál až bylo materiálu na knihu," prozrazuje co vydání knihy předcházelo. Publikaci se podařilo vydat ve spolupráci s Městem Náchod. "Protože byl první díl velice úspěšný, podařilo se vydat druhý i třetí díl. Tím jsme patrně co do knižní podoby projekt uzavřeli, ale říká se nikdy neříkej nikdy. Takže kdoví…“.

Ukázka jedné ze dvou v rozhovoru zmíněných prací. Obsah obrazu se proměňuje se vzdáleností, ze které se na něho divák dívá, patrně lépe vyzní ve svislé poloze a ve větším formátu.Zdroj: archiv Petra Šulce