Principál loutkového divadla Roman Bedřich Bauer

Principálem Boučkova divadla je pan Roman Bedřich Bauer, který se loutkovým divadlem zabývá již přes 30 let. O svých začátcích a současnosti říká: „No, nebylo to jednoduché. Je to už víc, než 30 let, ale pamatuji si to docela dobře. Loutkové divadlo v Jaroměři má dlouholetou tradici, vždyť sídlí ve druhé nejstarší budově v republice, ne-li v Evropě. Moji kamarádi a spolužáci hráli v loutkovém divadle od malička. Jejich rodiče je tam přivedli. V té době byla ta vlna právě nahoře, divadlo mělo velké úspěchy. No, a mě se to líbilo. Jen jsem měl jeden velký problém - styděl jsem se. Ano, já, extrovert, a styděl jsem se. Když jsem si představil, že budu muset třeba mluvit za nějakou loutku, u toho se budu všelijak křenit a šklebit, měl jsem strach, že se mi budou smát. A co teprve, když mi to nepůjde.