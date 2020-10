Jak se dostala k tvorbě keramiky, vysvětluje sama takto: „V dětství můj vztah ke keramické hlíně nastartovala skvělá paní učitelka Alena Vondřejcová v novoměstské ,zušce‘ a můj děda Ján Augusta, který mi sehnal cihlářskou hlínu a jásal nad každým mým výtvorem. Během studia na gymnáziu jsem docházela do Bělovsi a přiučovala se v rodinné keramické dílně Dostálových. To vše mě nasměrovalo na bechyňskou SUPŠ. Přestože jsem návdavkem vystudovala speciální pedagogiku a výtvarnou výchovu, keramice jsem alespoň částečně zůstala věrná.“

Spektrum jejích výrobků je skutečně pestré. Jsou však věci, které tvoří přeci jenom raději než jiné. „Mám ráda, když se snoubí funkčnost s estetikou, takže stále vymýšlím různé druhy točených i modelovaných a formovaných nádob a zdobím je přírodními dekory. Vedou zvířata a květiny. Ta zvířata spolu s dětmi čas od času proniknou i do mé prostorové tvorby,“ říká Veronika Tymelová.

Letošek je v její tvorbě výjimečný v tom, že ho poznamenala koronakrize. O tristní situaci říká: „Ovlivnila mne situace na jaře. A to hlavně v mé práci pedagoga. Byly zrušeny nebo přesunuty některé workshopy, které byly naplánované na jaře, DDM nefungoval vůbec. Mám radost, že nyní je to lepší. Na střední škole, kde učím výtvarnou výchovu s metodikou, se alespoň teď můžeme setkávat osobně, protože online se výtvarka a keramika učí opravdu těžko. Nevyhnulo se mi ani zrušení několika akcí a trhů, kterých jsem se měla se svými výrobky účastnit.“

Přesto má Veronika Tymelová mnoho plánů do budoucna. „Mé plány se dlouhodobě nemění. Stále hodlám na sobě pracovat, růst jak v profesích keramika a pedagoga, tak lidsky, abych měla co předávat. Stejné plány se týkají také mého rodinného života a koníčků.“

Nedávno obdržela titul Mistr tradiční rukodělné výroby. „Toto ocenění beru jako velkou čest a závazek. Myslím, že dosahování mistrovství v tak rozsáhlém a složitém oboru jako je keramika, je práce na celý život. Zkuste se mě zeptat, až mi bude devadesát, jestli jsem dosáhla mistrovství,“ hodnotí Veronika.

Své zkušenosti předává také dalším generacím. „Učím v Náchodě na SOCEA budoucí sociální pracovníky a vychovatele, pořádám různé keramické workshopy na základních školách nebo v těch organizacích, které o to projeví zájem. Každou středu jsem lektorem v ,Keramice pro příchozí‘ novoměstského DDM Stonožka, kde budu letos začínat svůj šestnáctý rok. Kromě toho mi předloni vyšla knížka Keramika pro život s přírodou,“ uzavírá Veronika Tymelová a my jí přejeme, ať se jí vše v osobním i profesionálním životě daří tak, jak by si přála.

Autor: Richard Švanda