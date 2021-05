Zavedl plaveckou výuku na ZŠ Běloves. Zároveň v té době hledal sport, do kterého by se mohl aktivně zapojit i ve vyšším věku, a tak začal hrát kuželky. Sám na své začátky vzpomíná: „Bylo to dost v pozdním věku. Od mládí jsem se věnoval plavání a propracoval se do střediska vrcholového sportu tehdejší RH Brno a do reprezentačního družstva Československa. Mé první setkání s kuželkami se proto odehrálo až po skončení profesionální sportovní kariéry, ve třiceti letech. Seběhlo se to tak, že mě kamarádi přizvali do družstva, které hrálo ligu neregistrovaných. Po roce jsem se stal registrovaným členem kuželkářského klubu TJ Tepna Náchod, kde působím dodnes. Utíká to, je to již 41 let.“

Začínal ve výboru SKK Náchod, pokračoval přes předsedu Komise mládeže tehdejšího Českomoravského kuželkářského svazu, aby byl v roce 2001 zvolen prezidentem tohoto nejvyššího kuželkářského orgánu v ČR. Od roku 2009 se v náchodském klubu věnuje intenzivní práci s mládeží, kde působí ve funkci šéftrenéra. „S prostředím kuželkářského sportu jsem se zároveň seznamoval a učil i hrát. Postupem času jsem byl členem družstva, které bojovalo o účast ve třetí lize. Mimochodem, bylo to jedno z nejhezčích období, které jsem jako aktivní hráč prožil. Tam však mé výkonnostní možnosti končily. Musím zmínit, že kluci postoupili během dvou let do první ligy. Byl to raketový nástup a pro klub mimořádně úspěšné období. Náchodští kuželkáři se následně stali devítinásobnými mistry ČR. Moje směřování v kuželkách pak nabralo trochu jiný směr. Stal jsem se předsedou klubu.

V té době jsme se osamostatnili pod názvem SKK Náchod. V roce 1999 jsem byl kooptován do Výkonného výboru Českomoravského kuželkářského svazu na pozici předsedy Komise mládeže. V této pozici se začal utvářet můj vztah k mládežnickým kuželkám. V roce 2001 jsem byl valnou hromadou zvolen prezidentem svazu. S volbou přišly úplně jiné starosti a svůj vzor jsem hledal v té funkcionářské činnosti. Proběhla transformace svazu na Českou kuželkářskou asociaci, muselo se reagovat na nové státoprávní uspořádání. Nejsložitější období bylo, když se rušila disciplína 200 HS a zaváděla se nová 120 HS. Když zavzpomínám, kolik jsme si tehdy vyslechli nadávek a urážek… Bylo to však nutné, protože v opačném případě, pokud bychom k tomuto kroku nepřistoupili, vyloučili by náš svaz z mezinárodní organizace. Na samotné hraní pak mnoho času nezbývalo, ale odměnou mi bylo, že jsem měl možnost získat hodně zkušeností ve všech oblastech kuželkářského sportu, včetně těch mezinárodních. I díky tomu jsme mohli uspořádat v roce 2005 Mistrovství světa juniorů v Náchodě. Tehdejší realizační výbor MS pod vedením Franty Majera odvedl skvělou práci,“ říká Zdeněk Jaroš.

Pod jeho vedením dosahují náchodští mladí kuželkáři skvělých úspěchů a SKK Náchod byl podruhé za sebou vyhlášen jako nejlepší klub v ČR v práci s mládeží. „Pokud jde o trenérské úspěchy, tak bych začal od toho období, kdy jsem byl na pozici předsedy KM a z ní vyplývající role vedoucího realizačního týmu dorostenecké reprezentace. Tam jsem měl možnost spolupracovat s nejlepšími trenéry a hodně se naučit. Našemu týmu se podařilo vytvořit nový model přípravy, což se projevilo hned na následujícím MS dorostu v Celje, odkud naši svěřenci přivezli sedm medailí. A ten ‚příval‘ medailí pokračoval i na následujících MS. Takže to bych považoval za takový první společný úspěch a přínos v podobě získaných zkušeností. S trénováním dětí na ‚plný‘ úvazek sem v Náchodě začal v roce 2009. Společně se mnou s dětmi pracuje Jirka Doucha st. a asi tři roky i Láďa Moravec. Pokud bych měl hodnotit úspěchy, tak bych to opět rozdělil. Osobně jsem považoval za důležité, abychom ke kuželkám přivedli co nejvíc dětí. Myslím, že na základě spolupráce především se ZŠ Komenského jsme byli úspěšní.

V klubu každoročně pracujeme s 25 až 30 dětmi ve věku od 8 do 18 let. Protože znám toto prostředí celorepublikově, tak průměr na klub je cca 7-8 dětí. Toto považuji za jeden z těch nejdůležitějších úspěchů, od kterého se pak začaly odvíjet i ty na výsledkových listinách. Než se však dostavily, museli jsme od řady trenérů vyslechnout takové to přátelské pošťouchnutí: ‚Vy máte kvantitu a my kvalitu‘. Ta kvantita se každoročně projevovala třeba tím, že jsme měli dlouhé roky nejpočetnější zastoupení ve finále celorepublikové soutěže žáků v Poháru mladých nadějí, nebo tím, že se na mistrovství ČR mezi 36 účastnic probojovalo hned pět našich dorostenek. My jsme však věděli, že přijde i ta kvalita. Ta se následně projevila v umístěních na ‚bedně‘ ve finálových turnajích PMN žáků a především na onom MČR dorostenek. Naše dorostenky – Eliška Boučková a Káťa Majerová – získaly zlato a stříbro a ostatní tři se umístily do desátého místa. Pozadu nezůstaly ani žákovské kategorie. Honza Gintar, Kryštof Brejtr, Bára Lokvencová a Veronika Kábrtová získali na MČR žáků šest medailí. Cenné bylo vítězství v dorostenecké lize 2017. Vedle výše uvedených výsledků stojí za připomenutí i to, že jsme vychovali několik dorostenců a dorostenek zařazených do reprezentačních výběrů ČR. Naše hráčka Nina Brožková se v roce 2014 stala mistryní světa v družstvech. Denis Hofman spolu s Mikulášem Martincem reprezentovali na MS 2019, kde v družstvech obsadili čtvrté místo. Denis skončil v kombinaci o šest kuželek za bronzovou medailí na krásném čtvrtém místě. Myslím, že uvedený přehled dostatečně vypovídá o tom, že našemu klubu, který vytváří pro práci s mládeží, řekl bych, nadstandardní podmínky, se práce velmi daří. Lze jen těžko říci, který z těch úspěchů je cennější. Myslím, že nejdůležitější je vítězství pohybu a ty úspěchy jsou odměnou hráčům i trenérům. Určitě je také důležité zmínit, že na výsledcích, kterých dosahují v Náchodě kuželkáři a nejen oni, má svůj významný podíl rovněž město, jež sport – a především ten mládežnický – významně podporuje. Nejsem už zdaleka nejmladší a nepamatuji se, že by někdy byla podpora větší."

A jaké plány má Zdeněk Jaroš do budoucna? „V dnešní době, kdy už víc jak rok, s malou přestávkou, se nic nekoná, je těžké něco plánovat. Snad jen to, že pokud to okolnosti a zdraví dovolí, tak se k tomu opět vrátím. Budeme v podstatě začínat od začátku a zacelovat dvouletou díru v náboru dětí. Doufám, že se ke svému sportu vrátí i děti a budou mít o to větší chuť po covidové pauze opět na sobě pracovat. Z řadou z nich jsem neustále v kontaktu a vím, že se na návrat na kuželkářské dráhy těší,“ dodává a my mu přejeme hodně zdraví a elánu do další trenérské práce.