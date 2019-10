OBRAZEM: Právě jsme se narodili

Vítáme nová miminka na Náchodsku. Podívejte se na fotogalerii novorozenců, kteří přišli na svět v náchodské porodnici. Šťastným rodičům gratulujeme.

Bibiana Volhejnová z Vernéřovic je na světě! Holčička se narodila 7. října 2019 v 18,41 hodin, vážila 3780 gramů a měřila 49 centimetrů. Radují se z ní rodiče Zuzana a Ladislav Volhejnovi i sourozenci Michaela (10 let), Petr (9 let) a Veronika (6 let). | Foto: Hana Šimůnková

Vážení rodiče, pravidelně vám přinášíme snímky nejmladších občánků Náchodska. Každý týden naši fotografové jezdí do spolupracující náchodské porodnice a fotí nově narozená miminka. Může se ale stát, že právě vás v porodnici nezastihneme, možná aktuální zdravotní stav vašeho potomka neumožní focení. Přesto vaše děťátko neztrácí šanci být v novinách. Můžete nám poslat jeho fotku (portrét) na e-mail: regina.hellova@denik.cz. OBRAZEM: Právě jsme se narodili Přečíst článek ›

