Po dramatech v předchozích dnech mohli čeští hokejisté konečně nastoupit bez stresu a na jejich uvolněné hře to bylo hned znát. Navíc hned v první minutě se trefil Filip Zadina a ukázal směr, kterým se bude derby se Slovenskem ubírat.

Zatímco Češi si vytvářeli šanci za šancí, soupeř v obraně zmatkoval. To vedlo po patnácti minutách k druhému gólu: Zadina se lacino dostal k puku a předložil ho Michaelu Špačkovi, který měl před sebou odkrytou bránu.

Také úvod druhé třetiny národnímu týmu vyšel. Lukáš Radil tečoval střelu Andreje Šustra a bylo to 3:0. Mimochodem: pro Špačka i pro Radila šlo o jejich první trefy na turnaji.

Příliš se nebránilo

Slováci v 27. minutě snížili na 1:3, hodně velkou zásluhu na brance měl ale i chybující Šustr. Gólman Roman Will byl proti kličce sparťanského útočníka Súkeľa bezmocný.

Dalším slovenským pokusům Will odolal a těsně před druhou sirénou se tvrdou střelou od modré čáry prosadil produktivní obránce Libor Šulák.

Do třetí třetiny vyslal soupeř nového brankáře, místo Júlia Hudáčka dostal šanci Adam Húska. Češi k němu však nebyli příliš milosrdní. V krátké době ho překonali Matějové Stránský a Blümel a bylo vlastně rozhodnuto. Pro oba šlo rovněž o premiérové góly na MS.

„Vůbec jsme si nešli jen tak zahrát,“ líčil pak benjamínek týmu Blümel. „Spousta z nás bojuje o místo v sestavě a chtěli jsme se co nejlépe připravit na čtvrtfinále,“ dodal jeden z hráčů, kteří až dosud v Rize od trenéra Filipa Pešána moc prostoru nedostávali a v derby se Slovenskem dostali šanci se rozlétnout. Naopak některé opory odpočívaly.

Za Slováky snížil v 49. minutě Martin Bučko, to už ale bylo hodně znát, že se hraje poněkud bezstarostný hokej. Oba celky dobře věděly, že je čtvrtfinále nemine. Potvrdila to i třetí trefa Slovenska, o kterou se postaral minutu před koncem neobtěžovaný Kristián Pospíšil.

V poslední minutě ještě soupeř poněkud nepochopitelně odvolal brankáře a toho využil Libor Hájek (také on slavil svou gólovou premiéru na mistrovství světa).

Finsko? Nebezpečné protiútoky

Konečné umístění v tabulce skupiny A a soupeři pro čtvrtfinále? Slováci si prohrou "zvolili" Američany, kteří ovládli skupinu B. Český tým se utká s Finskem, které v béčku skončilo druhé.

Hráči se shodli na tom, že při vyrovnanosti šampionátu postrádá smysl předem uvažovat o tom, který soupeř by byl v play-off přijatelnější a který ne.

„Není koho si vybírat,“ ví Špaček. A mladík Blümel to potvrdil: „Pokud chceme uspět, musíme porazit každého. Finsko je bojovný soupeř, který velmi dobře bruslí. Jsou velmi rychlí a šikovní na puku, budeme si muset dávat pozor na jejich protiútoky, ale podle mě můžeme vyhrát, když budeme hrát to, co chceme.“