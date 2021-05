V kádru má zatím z NHL obránce Filipa Hronka s útočníky Filipem Zadinou a Jakubem Vránou z Detroitu, beka Libora Hájka s forvardem Filipem Chytilem z New York Rangers a kanonýra Dominika Kubalíka z Chicaga.

"Určitě nebudeme zapisovat všechny hráče okamžitě na soupisku. Nejenže vypukne dnes série Washingtonu s Bostonem a tam existuje varianta, že by někdo dorazil z NHL. Za mě je téměř nulová, ale rád si nechávám v hlavě myšlenku, jak případně reagovat v průběhu turnaje," řekl Pešán v on-line rozhovoru s novináři.

Šcotka a Červený se premiérové účasti na MS nedočkají, Hynek Zohorna nenaváže na start z minulého šampionát v roce 2019 v Bratislavě. "O posledních škrtech rozhodly detaily, které nám pomohly složit mozaiku týmu. Chceme mít v některých pětkách rychlost a mladí, proto jsme se rozhodli v týmu udržet například Matěje Blümela, který odehrál velice dobrý turnaj. Týmu dodává obrovskou energii," prohlásil Pešán.

"Bohužel jsme se museli rozhodnout o ukončení nominace u tří hráčů s malým rozdílem od ostatních hráčů, protože dneska odehráli i oni výborné utkání. Nebudu rozebírat důvody, protože analýza je širší, ale museli jsme se nějak rozhodnout," doplnil kouč k volbě, kterou s asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem udělali.

Hynka Zohornu dnes proti Rusku už nezařadil do útoku s bratrem Tomášem. Bratrskou dvojicí tak budou v týmu jen David a Adam Musilové.

"Roztrhl jsem bratry z toho důvodu, aby mladí hráči z NHL měli u sebe v centru zkušeného hráče a přímo se Tomáš nabízel. Dneska jsme si to vyzkoušeli a myslím, že to fungovalo velmi dobře. Potřebujeme do čtvrté a páté lajny jiný typ hráčů než je například Hynek," prohlásil Pešán, který ke staršímu ze sourozenců zařadil Zadinu a Chytila.

Mezi třemi brankáři, devíti zadáky a šestnácti útočníky je deset hráčů z domácí extraligy, sedm krajánků z Kontinentální ligy, čtveřice z Finska a jediným zástupcem nejvyšší švýcarské soutěže je Jan Kovář z mistrovského Zugu.

Kovář má nejvíce zkušeností jak se 133 starty za národní tým, tak i dosavadními šesti účastmi na světových šampionátech a na olympijských hrách v roce 2018 v Pchjongčchangu. Jednatřicetiletý útočník bude kapitánem mužstva.

"Doufám, že Honza si tým vezme pod svoje křídla a s Tomášem Zohornou a Filipem Hronkem, kteří jsou jeho asistenti, budou naše pravá ruka při řízení týmu," řekl Pešán.

Uvažuje o složení elitní Kovářovy formace s Vránou a Kubalíkem, kteří stejně do utkání před MS nezasáhli. "Velice vážně o tom přemýšlím, že by ten elitní útok mohl takto fungovat. Vyhověli jsme klukům, že si chtěli odpočinout a neměli moc sil toto utkání hrát. Potrénují a připraví se na první utkání," podotkl Pešán.

Na minulém mistrovství světa v roce 2019 v Bratislavě, kde Češi skončili pod koučem Milošem Říhou starším čtvrtí, byli brankář Šimon Hrubec z Omsku, obránci Hronek, Michal Moravčík z Tappary Tampere, David Musil z Třince, David Sklenička z Jokeritu Helsinky a útočníci Chytil, Kubalík, Vrána a Tomáš Zohorna z Pardubic.

Poprvé se na velké mezinárodní akci mohou představit gólmani Roman Will z Čeljabinsku, Petr Kváča z Liberce, obránci Hájek, Lukáš Klok z Raumy a útočníci Zadina, Radan Lenc s Adamem Musilem z Liberce, Matěj Stránský s Michaelem Špačkem z Třince, Matěj Blümel z Pardubic, Jakub Flek z Karlových Varů či Jiří Smejkal z Tappary Tampere. První mistrovství světa čeká také beka Andreje Šustra z Kunlunu, který dosud startoval jen na Světovém poháru v Torontu v roce 2016.

Začít šampionát v brance by měl Hrubec "Chtěli bychom, aby do turnaje vstoupil na pozici jedničky. Neznamená to, že začne chytat turnaj a odchytá ho celý celý. Neznamená to ani, že nastoupí do prvního utkání, ale nejspíš se tak stane. Uvidíme, jak budeme reagovat dál. Jsem rád, že máme vyrovnanou trojici brankářů a může být ještě pořád ve hře Vítek Vaněček z Washingtonu," dodal Pešán.

Do turnaje vstoupí český tým v pátek, kdy nastoupí v 15:15 SELČ proti Rusku, které dnes v generálce na závěr Českých her v Praze porazil 4:0. V základní skupině A v Olympijském sportovním centru se poté Češi utkají se Švýcarskem (sobota 22. května v 19:15), Běloruskem (pondělí 24. května 19:15), Švédskem (čtvrtek 27. května 19:15), Velkou Británií (sobota 29. května 11:15), Dánskem (pondělí 31. května 15:15) a Slovenskem (úterý 1. června 19:15).

Nominace českých hokejistů na mistrovství světa v Rize (21. května - 6. června):

Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 1 zápas), Šimon Hrubec (Omsk/KHL; 11), Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 10),



obránci: David Musil (Třinec; 36 zápasů/0 branek), Ondřej Vitásek (Liberec; 47/2), Libor Hájek (New York Rangers/NHL; 2/0), Filip Hronek (Detroit/NHL; 25/6), Michal Moravčík (Tappara Tampere/Fin.; 45/1), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 45/1), Libor Šulák (Kärpät Oulu/Fin.; 32/2), Andrej Šustr (Kunlun/KHL; 20/3), Lukáš Klok (Lukko Rauma/Fin.; 25/2),



útočníci: Matěj Blümel (12/4), Tomáš Zohorna (oba Pardubice; 103/18), Radan Lenc (35/6), Adam Musil (oba Liberec; 13/2), Matěj Stránský (22/4), Michael Špaček (oba Třinec; 10/1), Robin Hanzl (47/10), Lukáš Radil (oba Spartak Moskva/KHL; 72/17), Jakub Vrána (9/4), Filip Zadina (oba Detroit/NHL; 7/4) Jakub Flek (Karlovy Vary; 14/4), Filip Chytil (New York Rangers/NHL; 23/6), Jan Kovář (Zug/Švýc.; 133/31), Dominik Kubalík (Chicago/NHL; 66/23), Jiří Sekáč (Omsk/KHL; 61/7), Jiří Smejkal (Tappara Tampere/Fin.; 10/1).