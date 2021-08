Pověst zlého muže světového tenisu odmítá, jenže tuhle nálepku ze sebe nedokáže strhnout. Jeden ze svých výlevů emocí předvedl Srb Novak Djokovič na olympiádě v Tokiu, kde neunesl to, že zůstal bez medaile. Neurvalé chování světové jedničky odsoudili fanoušci a dokonce i jeho rival Rafael Nadal.

Djokovič v Tokiu prahnul po olympijském zlatu, které v jeho bohaté sbírce trofejí chybí. A toužil zkompletovat Golden Slam – vítězství na všech čtyřech grandslamech a olympiádě v jednom roce.

Udeřil do olympijských kruhů

Rozjetý Srb procházel turnajem bez zaškobrtnutí, jako tradičně sršel sebevědomím. Jenže v semifinále narazil na Němce Alexandera Zvereva, který jeho zlatý sen rozprášil.

Djokovič následně nezvládl ani zápas o bronz se Španělem Pablem Carreňem-Bustou. V něm Djoker ztratil auru nadčlověka a psychicky se složil. Srbovi několikrát ruply nervy, třeba když mrštil raketu do (prázdného) hlediště. V závěru pak vztekle praštil raketou do sítě, na které byly vyobrazeny olympijské kruhy. Porážku absolutně neunesl.

Djokovic then got a warning for this. Pablo asked how he was not given a point penalty. pic.twitter.com/0MWzeZV8Y9 — ‎‎‎‎‎ . (@Ashish__TV) July 31, 2021

„Jeho frustrace přerostla únosnou míru. Raketu zcela zničil,“ žasla tenisová expertka Eurosportu a bývalá britská jednička Annabel Croftová.

Pravdou je, že tenisový vládce si čas od času neodpustí podobné excesy, kterými si kazí téměř dokonalou image. Třeba na loňském US Open trefil míčkem čárovou rozhodčí. „Byl to výbuch emocí, stává se mi to. Není to poprvé ani naposledy,“ kál se. „Vím, že to není nic pěkného, ale je to součást mě,“ konstatoval majitel dvaceti grandslamových titulů v singlu. Tenhle rekord sdílí s dalšími velikány Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem, kteří na olympiádě nestartovali.

Vyčerpaný šampion

A právě španělský král antuky se do svého srbského rivala navezl. „Je zvláštní, že někdo tak úspěšný čas od času takto reaguje,“ nechápal Nadal. „Není to nejlepší obrázek. Zvlášť pokud jste vzorem pro mnoho dětí. Musíte se tomu pokusit vyhnout.“

Frustrovaný Djokovič namíchl fanoušky i tím, že se po porážce odhlásil ze zápasu o bronz v mixu. „Jsem vyčerpaný, mentálně i fyzicky. Ta bolest je nepředstavitelná,“ líčil své pocity.

Touha urvat olympijské zlato ale z čtyřiatřicetiletého šampiona nevyprchala. Útok na Paříž vyhlásil hned v Tokiu. „Za tři roky budu zase bojovat o to, abych získal pro Srbsko další medaile. Právě takové porážky mě dělají silnějším,“ vzkázal neohrožený Srb.