Sympatickému porodníkovi kromě lékařských a jiných znalostí pomohla ve vítězství v soutěži možná i úsměvná historka o tom, na co vše se porodnické kleště v jeho rodné Africe hodí. „Kleště vozím sebou i domů, do rodné Ghany, kdyby bylo potřeba odrodit na poli. Jednou jsem si šel zahrát milovaný fotbal a po návratu koukám, že s nimi bratr obrací maso na grilu,“ pobavil hlediště náchodského divadla. Titul Anděla získal ten pravý. Lékař, který umí svojí práci a má smysl pro humor je pro pacienty jistě požehnáním.

Zažitá představa anděla je po generace stejná. Asi nejlépe ji splňuje anděl Petronel v podání Ivana Trojana z oblíbené pohádky Anděl Páně. Že ale nemusí mít anděl zlatavé kudrnaté vlasy se přesvědčilo publikum v náchodském Beránku, kde se konala soutěž „Anděl mezi zdravotníky“. Tím letošním se stal lékař původem z Ghany Patrice Awonseba Baba Musah. Jeho cesta mezi anděly začala zajímavě už v roce 2005, když přijel do Čech studovat. Původně se totiž chtěl stát patologem, ale když při stáži viděl porod, podlehl zázraku zrození a vybral si obor na opačné straně životní pouti – porodnictví a gynekologii.

Na finálový večer projektu Anděl mezi zdravotníky přijeli do náchodského divadla kromě soutěžících i známé tváře kulturního a společenského života. | Foto: Archiv Anděl mezi zdravotníky

