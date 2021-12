Na výlov kromě místních hasičů a rybářů dorazily desítky přihlížejících, kteří se z bezpečí břehu dobře bavily při pohledu na muže v prsačkách, pro něž byl každý krok nelehký souboj s bahnitým dnem. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Doba podzimních výlovů pomalu končí a některé prázdné rybníky se dočkají odbahnění. Víkendový výlov rybníku Za šolcovnou v Hejtmánkovicích nenechal nikoho z přítomných na pochybách, že by potřeboval odbahnit jako sůl. Muži v prsačkách se bořili do svíravého bláta i po pás, přitom o zabahněném rybníku mluvíme, je-li na dně více jak 20 cm bahna. Odbahňování je ale nákladný a technicky náročný proces, který si obecní pokladna nemůže ze svého zaplatit. „Máme projektovou dokumentaci i stavební povolení, ale je to o penězích,“ je si vědom starosta, že čtyřmilionový rozpočet je nad možnosti obecní pokladny. Přitom řešení za daleko menší náklady by nebylo tak nereálné…