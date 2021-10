Odchod komunistů z parlamentu je pro mnoho lidí splněným přáním a symbolickou tečkou za jejich ovlivňováním života několika generací. Z historického debaklu levice měl radost i někdejší disident a signatář Charty 77 Stanislav Pitaš ze Šonova na Broumovsku. Ještě v den voleb se přitom na možnost naprostého komunistického zmaru díval spíš skepticky. „Obávám se, že ještě sněmovnu neopustí,“ nedoufal v jejich zmizení z politické mapy ani ve chvíli, kdy vhazoval hlasovací lístek do volební urny šonovského obecního úřadu. Paradoxem je, že právě v obci, kam se téměř před 40 lety přistěhoval, komunisté skončili čtvrtí se ziskem 12,58 %.

Režimu srpu a kladiva nikdy nezapomene a neodpustí je, že v roce 1989 se nemohl rozloučit s umírající maminkou, když „bručel“ za smyšlené rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Jeho averze vůči komunistům je proto zřejmá. „Vzali mi nejlepší léta života. Jsem rád, že jsou v haj..u.“

Čas červených třešní už zřejmě definitivně dozrál a snad už nikdy nebudou mít příležitost nasadit pupeny do dalšího květu. I když lidská historická paměť je krátká a vede k opakování stejných chyb – to se týká těch, co již zapomněli a mladých co nezažili. Tak pozor na to!