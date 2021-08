Prodejci postávající u silnic s bedýnkami sezónního ovoce mě nikdy moc neoslovovali. Představa, že kolem nich za ten den projely stovky, možná tisíce aut, chuť na nabízené jahody (byť sebesladší) spolehlivě zahnala. To cedule s nápisem „Samosběr česneku“, která nabízela možnost odvézt si domů vlastnoručně vytahaný česnek se zárukou původu, už je jiné kafe. Proto bylo i dost řidičů, kteří dali při projíždění kolem nabídky rodinné pěstitelské farmy na Červenokostelecku nohu z plynu a za čtvrt hodinky nenáročné práce na poli si mohli odvážet jistotu pravého českého česneku.

Josef Lexman vyslyšel hlasu lidu: Na zkoušku osázel vloni na podzim políčko čtyřmi odrůdami česneku, v čase sklizně hodil na tabuli u cesty a na sociální síť nabídku česnekových žní a za dva, tři dny nebylo co řešit. Spokojenost na obou stranách. Pěstitel se nemusel namáhat se sklizní a zákazníci byli rádi za jistotu, že to, co si odnesli domů, nepřeplulo půl světa, ale roste za kopcem. Že by se svět vracel do normálu?