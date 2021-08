„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným,“ mohl by se s nesmrtelnou hláškou na rtech během včerejšího uplakaného dne podívat k zamračené obloze Jan Hrušinský (kdyby ovšem žil). Stejný názor mají provozovatelé koupališť, kterým kromě počasí hází klacky pod nohy i proticovidová nařízení.

Své o tom vědí v Meziměstí, kde mnoho nechybělo a zdejší vyhlášený Aqa Land se už v srpnu neotevřel. Výrazný propad návštěvnosti donutil zastupitele jednat, zda koupaliště raději neuzavřít, aby ztráta za provoz nenaskákala do horentních výšek. Nakonec ku radosti milovníků vody koupaliště jede dál. Podle počasí a návštěvnosti to ale vypadá, že v půlce srpna se plovárna stejně zavře. Přesto by samospráva měla dostat bobříka za odvahu, že Aqa Landu dala ještě jednu šanci. Dá se totiž předpokládat, že až se budou po honu sčítat zajíci (v tomto případě provozní ztráta), tak se najdou i nějací ti generálové po bitvě, kteří jim tu „nehospodárnost“ spočítají.