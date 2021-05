„Společnost železniční výtopna Jaroměř s bolestí v srdci oznamuje, že se koná rozloučení s Ringhofferem,“ stojí v záhlaví oznámení, že Výtopnu k nelibosti místních opouští elektrická akumulátorová lokomotiva. Informace o tom, že železniční muzeum přijde o jeden ze svých nejcennějších exponátů, připomíná pohřební parte. A není se čemu divit. Po 27 letech věrné služby a láskyplné péče byl z rozhodnutí mocnějších „živý“ exponát převezen do depozitu Národního technického muzea (NTM) v Chomutově. A to ještě nedůstojným způsobem – ne po kolejích, ale na valníku po silnici.

Přestože je po legislativní stránce vše v pořádku a majitel lokomotivy (společnost Čepro) ji zdarma věnoval NTM, tak místní vidí ukončení nájemní smlouvy jako krádež za bílého dne. Bodejť by ne – když ji téměř tři dekády hýčkali a opečovávali. Představa, že bude stát polozapomenutá v železničním depozitáři je bolí. Čepro sice ocenilo přístupu Výtopny a poděkovalo za dosavadní péči o lokomotivu, ale takovéto virtuální poplácání po rameni pachuť jaroměřských železničářských nadšenců nesmaže. Zvlášť ne po tom, co se „šlechetný dárce“ nechal slyšet, že chce, aby měl lokomotivu ve vlastnictví subjekt, který zajistí její údržbu a zachování v dobrém stavu i pro další generace. Jako by jí v Jaroměři nebylo dobře.