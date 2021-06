I v současném světě nesmlouvavého obchodu a ostrých loktů může fungovat něco, čemu Angličané říkají gentlemens agreement. Jedná se o neformální a právně nezávaznou dohodu, při níž dvě strany podáním ruky stvrdí dohodnuté.

V době, kdy chátrající lázně v Bělovsi koupila společnost Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník uzavřel takovou džentlmenskou dohodu náchodský starosta Jan Birke a ředitel Priessnitze Roman Provazník. Bylo to v době, kdy se lázním podnikatelsky dařilo a jejich vedení se cítilo finančně silné na vybudování nového areálu v Bělovsi.

Do života celého světa však vpadl covid. V Jeseníku mají co dělat, aby se postarali sami o sebe a když se rok s rokem sešel jsou lázně opět na prodej. „Dali jsme si ruku na to, že v případě nějakých finančních komplikací nabídnou lázně přednostně nám,“ připomněl starosta Jana Birke. „Jsem jim za to strašně vděčný, protože dodrželi slovo, které nebylo nikde napsané,“ těší starostu návrat do dob, kdy se drží slovo na pouhé podání ruky.

Do šťastného konce lázeňského příběhu chybí už jen jediné – dohodnout cenu, kterou budou akceptovat obě strany. Pokud ji zastupitelé v červnu schválí, tak bude mít město historickou příležitost chopit se nelehkého úkolu a vrátit Náchodu oprávněný status lázeňského města.