Odsekání pískovcové skály v Polických stěnách, které jsou národní přírodní památkou, zvedlo vlnu kritiky adresované instituci, jež má v popisu práce přírodu chránit. Povolení k odbourání „překážející“ skály totiž vydalo vedení Správy CHKO Broumovsko a vyhovělo tak vlastníku lesa – Benediktinské hospodářské správě Břevnov. Olej do ohně přililo i odůvodnění udělení výjimky, že „bez odstranění části skalního bloku by nebylo možné bezeškodně odvážet vytěžené kůrovcové dříví“. Skála tak musela ustoupit stále větší a výkonnější lesní technice, jež vytěžené kůrovcem decimované stromy odváží.

Ano, terén v této oblasti je přístupný jen obtížně. Mnozí si jistě vzpomenou, že na přibližování dřevní hmoty se zde v letech 1984 až 1991 využívaly vrtulníky. I teď by se hodila pomoc shůry. O tu by mohli benediktini v souladu s jejich často proklamovaným heslem „ora et labora“ (modli se a pracuj) požádat jinde než na Správě CHKO… A třeba by se jim podařilo vymodlit dostatečný počet andělů, kteří by mohli „bezeškodně“ klády snést do míst, kde příroda nebude muset ustupovat technice. A Správa CHKO Broumovsko by nemusela učinit rozhodnutí, po němž u mnoha lidí přišla o pořádný kus svého kreditu.