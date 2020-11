Dálnice D11 se staví už dlouho. Myšlenka na vybudování autostrády od Prahy ku Hradci se zrodila už v roce 1938, ale válka a následné časy výstavbu odložily o dlouhé dekády. Zatím poslední úsek končící u Hradce Králové byl dostavěn v roce 2017.

Nové oddělení dálniční policie našlo útočiště na místním obvodním oddělení Policie ČR v Jaroměři. | Foto: Foto: Archiv Policie ČR

To myšlenka na otevření nového oddělení dálniční policie v Jaroměři (ke které to má rodící se autostráda zatím nejblíže) měla mnohem rychlejší realizaci. V první polovině srpna prvně veřejně zaznělo, že by bylo fajn mít v Jaroměři základnu, a už za necelé tři měsíce mají dálniční policisté připravené kanceláře, kde už jich prvních osm slouží.