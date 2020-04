Zatímco hygienické stanice rozdělují počty nakažených bez bližšího upřesnění jen na úrovni okresů, někteří, jichž se pozitivní výsledky testů týkají, odhodili obavu ze stigmatizace a konkrétně informují veřejnost. A ta to evidentně oceňuje.

Na začátku týdne se s pozitivním výsledkem testu otevřeně svěřila spolumajitelka oblíbené farmy ve Vernéřovicích. Žena šla otevřeně „se svou kůží na trh“ navzdory logickému strachu z reakcí lidí. Obrovská vlna podpory ji nesmírně překvapila, a zákazníci, vůči kterým cítí velkou zodpovědnost, ji přejí brzké uzdravení.

Jak se ukázalo, právě strach z neznalosti situace v nejbližším okolí je větší bubák než bližší informace. Jejich oficiální absence rozčílila i starostu Dolní Radechové na Náchodsku, který musel „bambilionkrát“ ujišťovat telefonisty, že obec neskončí obehnaná páskou, jak leckdo z místních, ale hlavně z okolních obcí šířil. Proti stupňující nervozitě vytáhl do boje i obecní amplión, který opakovaně hlásal, že lidé nemají reagovat na poplašné informace a že se obec zavírat nebude.

Okresní statistika sice existuje, ale dál to je jen pole spekulací a zpráv typu jedna paní povídala, které jsou ideálním podhoubím pro nervozitu a nejistotu. Informace by nemusely být pochopitelně konkrétní a sdělovat na počkání kdo je či není v karanténě, ale například ze starostenských kanceláří zní prakticky unisono, že alespoň vedení radnice by mohlo mít přehled v té rovině, jestli do jejich obce či města COVID–19 dorazil, aby se dokázali situaci přizpůsobit. Snad tato epidemie do budoucna problém informačního embarga vyřeší a zákonodárci si uvědomí, že jsou situace, kdy i nepříjemné informace mohou přispět ke zklidnění.

Jiří Řezník