/FOTO/ V únoru 2009 byl v náchodské nemocnici instalován babybox jako 21. u nás. Na začátku roku se stejným dvojčíslím na konci byl nahrazen modernějším nástupcem. Ten dosluhující je v porovnání s nově instalovaným a technologiemi prošpikovaným zařízením v podstatě plechovou pixlou s dvířkami na kliku.

Náchodský babybox se dnes dočkal svého modernějšího nástupce. Foto: Deník/Jiří Řezník | Foto: Deník / Jiří Špreňar

S výměnou původní náchodské bedýnky (která je služebně nejstarší protože těch předcházejících 20 už je vyměněno) „babydědek“ Ludvík Hess váhal, protože patřila mezi poslední bezdětné. Ale to se změnilo po jedenácti letech čekání, kdy svoji funkci splnila. jednoho podzimního rána loňského roku její dvířka vrzla a za nimi zůstal ležet zdravý chlapeček. Odložené miminko vstoupilo do života s nevšedním jménem Ambrose. To získal po synkovi dárkyně Hance Hornochové, díky jejíž výrazné finanční podpoře byl náchodský babybox před 12 lety otevřen.