Zaslouží si i nadále vlk nálepku přísně chráněného živočicha? Zastánci jeho návratu do přírody považují podobnou soudní tahanici za absurdní drama, zatímco chovatelé ovcí k ní vzhlížejí s nadějí. I prohra pro ně totiž může mít příchuť výhry – soudní bitva zajistí publicitu a tu mohou zavětřit politici a vložit se do sporu těžší vahou svých mandátů.

Ve sporu zastupuje chovatele advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která zastupuje představitele obcí v řadě kauz. Vloni získala titul advokátka roky v kategorii Správní právo a sama tvrdí, že si je vědoma nestandardnosti celé záležitost, a „hon na vlky“ pojala jako profesní výzvu.

Ostatně v přepestré historii soudnictví není v tomto směru žádnou průkopnicí. Je to sice již drahně let, ale bývaly doby, kdy zvířata za své zločiny či přečiny stanula přímo fyzicky před řádným soudem, který prohřešky posoudil a pak vyřknul verdikt. Zřejmě by bylo nejlepší konkrétního podezřelého vlka chytit a s náhubkem na mordě a klepety na tlapách ho postavit před řádný soud. A samozřejmě mu přidělit obhájce ex -haffo a ctít presumpci neviny.