Že letošní Velikonoce nebudou z pohledu tradice v žádném případě stejné jako v předešlých letech, je už mnoho dní zřejmé i nezlomným optimistům.

Letos koledníci s pomlázkami do ulic kvůli opatřením proti šíření koronaviru nevyrazí. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

„Letos to bude teda takový smutný bez těch koledníků, že jo? navazuje konverzaci nakupující s obsluhou na úseku uzenin. „Jako abych řekla pravdu, paní, tak pro mě jsou tyhle osekaný Velikonoce úleva,“ přiznala bez okolků žena za pultem a spustila vodopád argumentů, kterými obhajovala fakt, že jí absence koledníků nevadí. „My bydlíme uprostřed vesnice, a k nám přijdou fakt všichni - z dolního i z horního konce. To je nějakejch tatranek, čokolád, bonbonů, chlebíčků, jednohubek a o kořalkách nemluvě. To mi v tom zahučí vždycky dobrejch patnáct stovek,“ odkrývá karty praktického přínosu karanténních svátků pro domácí rozpočet.