„Hmmm - tak to vypadá, že tady jen tak neskončíte,“ okomentoval stav věcí. Jako starostu příhraničního města ho pochopitelně hermeticky uzavřená hranice Broumovského výběžku netěší. Obrázek ještě dokresluje rozdíl mezi českým a polským přístupem k ostraze hranice - polských uniforem se na hranicích pohybuje několikanásobně více.

Přestože polská strana avizovala, že opatření na hranicích skončí 12. června, nezdálo se to pravděpodobné. Pověřené hlavy z obou států se dlouho nemohly sladit na nastavení podmínek, za kterých by mohla být otevřena i hlídaná většina hraničních přechodů. Česká strana byla pro otevření hned, polská však nesmlouvavě proti, což štvalo stovky polských pendlerů, kteří přijíždějí do regionu za prací. A najednou ve středu odpoledne pomyslnou kouli na noze Polákům bez dlouhého mudrování odebral jejich premiér Mateusz Morawiecki. A rázem se role obrátila a jsou to Češi, kteří budou v roli čekatelů, protože až od 15. června se bude moci hranice tam i zpět překračovat bez podmínek. Takže už zítra mohou Poláci hromadně vyrazit do „svých“ oblíbených Adršpašsko-Teplických skal, zatímco Češi si na nákup v Biedronce v Mirošově nebo Nové Rudě musí počkat do pondělí. Snad nebude potřeba na podzim přijmout další koronavirové repete.

Jiří Řezník