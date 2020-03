„…jo, znal jsem chlápka, kterej se svlíknul do naha a skočil mezi kaktusy. Když se ho ptali, proč to udělal, řekl, že mu to přišlo jako skvělej nápad,“ vysvětluje s nenapodobitelně ledabylým úsměvem postava Steva McQueena ze Sedmi statečných, proč zdánlivě zbytečně riskuje život za ostatní.

Komentář Imricha Dioszegi. | Foto: Deník

V duchu téhle historky lufťáci - chataři a chalupáři - zamířili na víkend do karanténou ukolébaných vesnic v malebných koutech hradeckého kraje: do Krkonoš, na Broumovsko či do orlického záhoří. Riskovat životy svoje i místních. A usedlíci a horalé pochopitelně úpí oprávněným strachem, že počty nakažených koronavirózou se v tomhle zatím málo zasaženém kraji mohou dostat na pražskou či středočeskou úroveň. Karanténa přece není žádná zážitková dovolená!